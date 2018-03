Nouvelle saison des webinars de Radio 2.0

Si vous êtes à la recherche de contenus de qualité et intéressé par des nouvelles études ou le partage d'expériences, notez que la 3e saison Radio 2.0 Webinar Series 2018 'On Tour' sera officiellement lancée ce lundi 5 mars à l'occasion d'une réunion qui se tiendra chez Deezer au 12 rue d'Athènes (à côté de la Gare Saint-Lazare), de 15h à 16h. Grande nouveauté de cette nouvelle saison : les Webinars sortent de Paris en 2018 et vont à la rencontre des acteurs de l'Audio Digital (Laval, Rennes, Londres, Madrid ou encore à Barcelone...).Une occasion, ce lundi, de dresser le bilan du Salon Européen de la Radio et de l'Audio Digital 2018, d'aborder les dernières tendances du Mobile World Congress de Barcelone 2018 et d'établir le pré-programme Radio 2.0 Webinar Series 2018.La saison 2017 s'est déroulée grâce au soutien de 6 sponsors (Deezer, INA, Spotify, RCS, Médiamétrie, VR Connection) et de 6 partenaires (MaMA, IAB France, GAM, GESTE, La Lettre Pro de la Radio, Broadcast-associés). L'appel à sponsor est donc officiellement lancé pour cette nouvelle saison 2018.