Nouvelle nomination à Lagardère Publicité News

Forte de son expérience à la fois chez l'annonceur et en régie, Viviane Rouvier supervisera l'animation et le management des équipes Opérations Spéciales et pilotera, en collaboration avec les patrons de pôle, les stratégies de diversification des marques commercialisées par Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Paris Match et Le Journal du Dimanche).

Dans une logique de régie intégrée, Viviane et ses équipes travailleront en proximité avec les équipes éditoriales et les pôles commerciaux des différentes marques pour imaginer des solutions de communication clé en main multi-canales à destination du marché. Elle pourra, entre autres, s'appuyer sur l'expertise éprouvée et reconnue du studio Lagardère News Story et son savoir-faire en terme de création autour de formats tels que les podcasts natifs, les vidéos sociales et les événements sur mesure.