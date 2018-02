Nouvelle mesure de l'audience radio : c'est parti !

La nouvelle mesure d'audience de la radio avance à grand pas. La méthode est inédite en Europe et combine les sondages téléphoniques et la technologie de "watermarking" (brevetée Kantar / Médiamétrie).

Pour rappel, le "watermarking" est une méthode de relève de l'audience se basant sur un "pager" distribué à un panel représentatif de la population. Celui-ci détecte en temps réel le programme écouté, grâce à un bip sonore inaudible à l'oreille et installé dans les équipements de diffusion de la radio, que ce soit en direct (FM, DAB, streaming...) ou en replay (podcast...). Une technologie plus avancée et différente du "fingerprinting" utilisé en Suisse qui détecte le son -via une montre distribuée à un panel- du programme et effectue un simple rapprochement.