Nouvelle identité sonore pour TuneIn

Par ailleurs, TuneIn a révélé une croissance annuelle de 56% de la consommation mondiale d'écoute via les appareils connectés, les consommateurs utilisant de plus en plus leurs enceintes connectées et autres appareils à commande vocale en optant pour une expérience de streaming audio sans écran, en mains libres et sans écran.

Développé en partenariat avec Listen, ce nouveau logo sonore veut indiquer aux auditeurs que TuneIn leur offre une expérience d'écoute en tant que fans de sport, de passionnés d'infos et de radios en continuant d'obtenir leur dose d'audio, autour de deux services : TuneIn (gratuit) et les flux sans publicité de TuneIn Premium.