Nouvelle édition du Festival Longueur d'Ondes en janvier

"Particularité des éditions 2022 et 2023 : Le Quartz, scène nationale de Brest, qui accueille traditionnellement la majorité du festival, sera en travaux pour deux années. Ce sera donc une édition particulière, ou plutôt nomade, que nous vous préparons. Notre manifestation sera donc accueillie, en 2022 et 2023, dans plusieurs lieux culturels brestois : Les Ateliers des Capucins, La Maison du Théâtre, La Carène, Océanopolis, Passerelle, centre d’art contemporain et le Cabaret Vauban" explique l'équipe organisatrice. Longueur d'Ondes réunit à Brest, depuis bientôt 20 ans, des professionnels et des amateurs de l’univers de la radio et de la création sonore issus de divers horizons : radios publiques, radios associatives, collectifs indépendants, plateformes de podcast, auditeurs chevronnés et novices, étudiants...