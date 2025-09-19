La journée "Radio et Podcasts" à la Maison de la Poésie revient ce 20 septembre

Télérama et le festival Longueur d’ondes poursuivent leur collaboration en organisant, pour la cinquième année consécutive, la journée "Radio et Podcasts" à la Maison de la Poésie à Paris. Cet événement est né en 2021, après l’annulation du festival de la radio et de l’écoute, et s’est imposé depuis comme un rendez-vous de rentrée pour les passionnés et les professionnels.

L’après-midi du samedi 20 septembre s’ouvrira à 14h avec une table ronde intitulée "Journaux intimes, du carnet au micro". Cette rencontre prendra appui sur la série de France Culture "Le journal de ma vie", issue de l’émission "Les Pieds sur terre." Y participeront la productrice Adila Bennedjaï-Zou, Jacqueline P., l’une des témoins, et Claudine Krishnan, membre de l’Association pour l’Autobiographie. L’entretien sera animé par Carole Lefrançois.