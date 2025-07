France Musique connecte les festivals à ses auditeurs

France Musique consacre son antenne à une quinzaine de festivals, avec une programmation centrée sur le direct. À Montpellier, les concerts du Festival Radio France Occitanie sont diffusés tous les soirs de 20h à 22h30 entre le 7 et le 19 juillet. À Aix-en-Provence, six soirées lyriques sont retransmises entre le 12 et le 23 juillet, avec notamment "Don Giovanni" le 12 juillet.

Les matinales " Musique Matin" seront réalisées sur place, à Montpellier (les 7, 8 et 9 juillet) et à Aix-en-Provence (les 14 et 15 juillet), diffusées de 7h30 à 9h. Le Festival de piano de La Roque d’Anthéron bénéficie d’une couverture identique du 30 juillet au 5 août. L’ensemble de ces programmes est accessible en direct sur l’antenne FM et en streaming via l’appli Radio France et le site francemusique.fr.