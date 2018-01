Nouvelle édition des NRJ Music Awards à Cannes

Le 22 janvier 2000 avait lieu à Cannes la première édition des NRJ Music Awards. Près de 20 ans plus tard, "la cérémonie, devenue un rendez-vous incontournable, est considérée comme l’un des plus grands événements musicaux du monde" explique NRJ. "Plus de 400 artistes français et internationaux ont déjà gravi les légendaires marches du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes dans l’espoir d’être récompensés par le public, seul à voter pour ses artistes favoris". Seule remise de prix en France dont les votes proviennent exclusivement du public, les NRJ Music Awards attirent "les plus grandes stars françaises et internationales". La liste des nominations sera rendue publique à partir du lundi 24 septembre et soumise aux votes des internautes.