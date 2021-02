Nouvelle édition de "60 Secondes Radio"

Parmi ses partenaires en 2021, " 60 Secondes Radio " compte la Commission canadienne pour l’Unesco à Ottawa, le Centre d’artistes en art audio et électronique Avatar à Québec, ainsi que des dizaines de radios et organisations internationales de diffusion. Ce concours témoigne des valeurs qui sont chères aux artistes radiophoniques, dans leur désir de communiquer, de parler à l’autre, mais aussi d’exprimer de nouvelles manières de faire et d’entendre la radio. L’ADN de "60 Secondes Radio" est fait d’une passion pour la radio qui résonne aujourd’hui parmi les créateurs de presque tous les continents : "La créativité et la générosité des artistes du monde entier qui répondent à l’appel me comblent de joie et donnent du souffle à mes utopies", déclare Boris Chassagne, directeur de "60 Secondes Radio".