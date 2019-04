Nouvelle Rand'eau France Bleu Normandie 2019

De nombreuses animations sont prévues pour toute la famille : concert musical aquatique, exposition de vieux gréements, baptêmes à la voile, fanfare, cours de pêche, démonstration de charpente marine, balades à poneys, escalade sur mât, expositions de maquettes navales... et bien évidemment toutes les activités du parc des loisirs.

La 3e Rand'eau France Bleu Normandie aura lieu le dimanche 12 mai au parc des loisirs Léry-Poses en Normandie avec la participation de l'Agglo Seine-Eure et Paris-Normandie. Elle est gratuite et forcément ouverte à tous les auditeurs.