Nouvelle Journée mondiale de la radio, le 13 février

Le 14 janvier 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies a formellement adopté la proclamation de la Journée mondiale de la radio de l’Unesco. Lors de sa 67e session, l’Assemblée générale des Nations Unies a entériné la résolution prise lors de la 36e session de la Conférence générale de l’Unesco proclamant le 13 février, date de création de la radio des Nations Unies en 1946, Journée mondiale de la radio. En 2019, cette journée mondiale aura pour thème: "La radio : vecteur de dialogue, de tolérance et de paix".Cette année, un concours international, organisé dans le cadre du salon European Radio Show , visera à encourager les radios à s’engager dans un concours international qui permettra de collecter et de récompenser une production sonore dans chacune des 6 langues suivantes : anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. Toutes les radios sont concernées.