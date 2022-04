Nouvelle Aquitaine : un appel à projets pour les radios de découverte musicale

Ce nouveau dispositif s’adresse aux radios associatives de Nouvelle-Aquitaine pour la découverte musicale ou la mise en valeur du patrimoine musical, selon les définitions adoptées par l’Arcom. Ce webinaire permettra une présentation complète de l’appel à projets et sera aussi l’occasion de poser l’ensemble de vos questions directement aux intervenants. Les dossiers de candidature devront être téléchargés et adressés sur le site du Centre national de la musique dès le 19 avril 2022. La date limite de candidature est fixée au 19 mai 2022 inclus. L’appel à projets est financé par le Fonds créatif alimenté par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et le CNM.Les radios intéressées peuvent suivre le webinaire ICI