Nouvel habillage pour Vivre FM

Vivre FM conserve depuis 14 ans son jingle chanté, avec ses trois notes d'origines. Dans la continuité de sa transformation et de sa modernisation, de nouveaux changements vont bientôt intervenir au niveau de ce jingle. Le nouveau Top Horaire de Vivre FM devient une base pour les habillages de toutes les émissions. On retrouve ainsi le gimmick dans tous les génériques : jingle et beds de chaque programme. Ce nouvel habillage a deux fonctions : "attirer et retenir l'attention des auditeurs et faciliter la compréhension des informations".