Nouvel "Fun radio Ibiza Experience" en avril 2019

"Cet événement souligne une nouvelle fois le leadership de Fun Radio auprès des talents de la scène "Dance-Electro" française et internationale. Toute l’année les plus grands DJs se succèdent aux platines de Party Fun et assurent une présence permanente de Fun Radio dans les plus grands clubs. En France, comme aux Pays-Bas, aux États-Unis, ou en Belgique, Fun Radio couvre tous les événements du son Dancefloor et les plus grands festivals" explique la radio.