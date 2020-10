Nouveaux habillages produits par Zero Janvier

Comme le souligne Bruno Dubois, directeur d'antenne à Sud Radio, à la suite de cette première collaboration sur la matinale : "Nous avions un problème de perception et souhaitions une évolution et non une révolution sur l'habillage d'une émission. L'équipe à su nous proposer rapidement une vraie solution, une capacité d'écoute et d'adaptation précieuse et efficace pour un très bon résultat". Bien entendu à chaque antenne, ses envies, sa programmation et ses changements, et c'est ce que Zero Janvier veut soutenir : "une singularité à chaque habillage".

"Que ce soit pour l'appel d'offres pour le générique de "L'Heure du Crime" sur RTL, ou bien la réalisation d'une partie de l'habillage avec Sud Radio Belgique, il faut savoir rebondir sur des exigences différentes et adapter un travail minutieux et important pour chaque antenne" explique l'équipe.