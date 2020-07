Nouveau record d'audience mondiale pour la BBC

De façon numérique, 151 millions d'utilisateurs accèdent désormais à BBC News selon la mesure annuelle de l'audience mondiale qui mesure le nombre de personnes que la BBC a touchées chaque semaine avec ses contenus d'actualités et de divertissements au cours de l'année 19/20. Fin mars 2020, BBC News a enregistré la plus grande portée de toutes les organisations de médias internationales au monde avec 310 millions de personnes accédant à une couverture dans 42 langues. Le contenu mondial de la BBC est de plus en plus populaire sur les plateformes mondiales comme Youtube avec une augmentation de 129% d'audience - à 47 millions par semaine - dépassant Facebook avec une augmentation de 31%, à 43 millions. La portée de Twitter a doublé pour atteindre 6 millions et Instagram atteint également 6 millions par semaine.