Nouveau concert NRJ Music Tour en Belgique

Ce nouveau NRJ Music Tour est un concert gratuit uniquement sur invitation. Ainsi, 3 000 places sont disponibles et elles sont à retirer en allant à la rencontre de l'équipe de NRJ partout en Wallonie et à Bruxelles. Tous les lieux de distribution sont renseignés sur NRJ.be. Du 30 avril au 04 mai , des places VIP seront aussi mises en jeu sur l’antenne de NRJ Belgique ainsi que sur NRJ Hits TV. Les gagnants assisteront aux répétitions, à l’émission de Wendy et Khalid avec la présence de tous les artistes et des live exclusifs entre 16h et 20h. Très prochainement, les médias digitaux de NRJ offriront 100 places exclusives donnant accès à des places privilégiées au premier rang.