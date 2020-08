Nostalgie reste leader en Belgique francophone

"Malgré le contexte actuel, la marque Nostalgie se porte très bien et confirme une nouvelle fois sa position de leader incontesté du marché belge francophone. La bonne surprise de cette vague vient de Nostalgie+ qui après seulement 7 mois d’existence exclusivement en digital et en DAB+ semble trouver son public et apparaît pour la première fois dans le classement du CIM avec 1,6% de PDM, un résultat supérieur à certains réseaux radios historiques diffusées en FM. Ce qui n’est pas négligeable, même si nous sommes conscients d’un effet de transfert d’audience entre Nostalgie et Nostalgie+. Cela ne nous pose aucun souci, car notre stratégie est la même. Notre seul objectif étant toujours le même : satisfaire et faire plaisir à l’ensemble des auditeurs qui nous font confiance" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des programmes.