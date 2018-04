Nostalgie recevra un Wax d'or au salon Vinyle Expo

Le vinyle est tendance et collector. Nostalgie souligne qu'elle a été l'un des principaux acteurs de ce retour en force et a remis au goût du jour le vinyle avec l'émission "100 % Vinyle", animée par Guillaume Aubert, tous les soirs de 20h à 21h.

À l’occasion de ce salon, six "Wax d'or" récompenseront des maisons de disques, artistes ou autres acteurs emblématiques de l'industrie de vinyle. Un wax d’or sera décerné à Nostalgie pour récompenser l’émission "100% Vinyle".

Cette remise se déroulera le dimanche 8 avril à 16h sur le stand de Cultura au salon Vinyle Expo à la Mairie de Saint-Mandé, en présence de l’animateur Guillaume Aubert.