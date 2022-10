Nostalgie : première radio en Belgique francophone

La petite sœur Nostalgie+ réalise une audience historique sur cette vague puisqu'elle recrute 10 197 auditeurs supplémentaires et arrive à un total de 63 537 auditeurs. Elle devient également la première radio en durée d'écoute avec 191 minutes. "C’est un honneur et une fierté, pour moi, de faire grandir Nostalgie+ au quotidien. Depuis 3 ans nous avons misé sur la qualité plutôt que la quantité. Les animateurs ainsi que la musique que nous avons sélectionnée plaisent à nos auditeurs. Quelle belle histoire que celle de Nostalgie+" a indiqué.Vianney 't Kint, directeur de Nostalgie+. Un résultat qui la place tout simplement au rang de dixième radio en passant de 1.49% à 2.35% de PDM. ​ Nostalgie+ devient la première radio en digital et DAB+.

"Nostalgie+ obtient un résultat record alors qu’elle ne diffuse qu’en digital et en DAB+. Sur cette dernière vague, la marque Nostalgie (Nostalgie et Nostalgie+) obtient une PDM incroyable de 16.7% de PDM" a fait aussi remarquer Kim Beyns, directeur de NGroup.