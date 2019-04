Nostalgie : première radio en Belgique francophone

Nostalgie progresse encore et obtient une PDM de 15.3% (versus 15.2%² dans la dernière vague) confirmant sa première place en Belgique francophone. Record historique, Nostalgie n’a jamais touché autant d’auditeurs avec une audience quotidienne qui grimpe à 577 000 auditeurs. (+ 34 000 auditeurs par rapport à la dernière vague). Sa durée d’écoute suit la tendance globale de cette vague en baissant de 14 minutes et obtient 155 minutes. Nostalgie reste la radio la plus puissante en termes d’audience totale et semaine avec 1 449 044 auditeurs et en audience semaine avec 1 042 686 auditeurs, Nostalgie est la radio qui rassemble plus d’un million d’auditeurs chaque semaine.



"Progresser encore en recrutant de nouveaux auditeurs alors que nous sommes leader depuis cinq vagues consécutives est pour nous une énorme satisfaction. Ce résultat est le fruit du travail de toute une équipe dont l’unique préoccupation est de répondre parfaitement aux attentes de son public au quotidien" a réagi Frédéric Herbays, Directeur des Programmes de Nostalgie Belgique.