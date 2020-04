Nostalgie, la radio leader aux audiences records

"Nostalgie va très bien et confirme une nouvelle fois sa position de leader incontesté du marché. Dans le contexte actuel, nous accueillons cette importante progression avec beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme pour le futur. Ces résultats à 16.7% de parts de marché en 12+ avec un recrutement de près de 20 000 auditeurs quotidiens sont une énorme satisfaction pour l’ensemble de notre équipe qui travaille chaque jour sans relâche pour conserver et maintenir ce leadership. À titre personnel, j’observe que notre vision et notre stratégie de programmes restent bonnes et font de Nostalgie le premier choix des auditeurs en Belgique francophone" a souligné Frédéric Herbays, directeur des programmes de Nostalgie.