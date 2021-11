Nostalgie+ engage une campagne signée Silver & Copper

Nostalgie+ se positionne comme la seule radio est susceptible de diffuser, dans le même quart d’heure, des artistes comme Salvatore Adamo, Mike Brant, Georges Brassens, Elvis Presley, Les Beatles et Simon and Garfunkel… Diffusée uniquement en DAB+ et en digital (disponible via nostalgie-plus.be et via l’application Nostalgie Belgique), Nostalgie+ offre un confort d'écoute optimal (sans grésillement, ni coupure) grâce à la qualité du son numérique proposé par le DAB+.C'est donc une seconde jeunesse que s'offre le catalogue musical des années 50, 60 et 70. Les équipes de Nostalgie+ ont d'ailleurs eu à cœur de mettre ces avantages en avant à travers une nouvelle campagne marketing.