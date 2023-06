Nostalgie confirme son leadership en Belgique

Nostalgie est la radio la plus écoutée en Belgique francophone. Elle a le leadership en audience quotidienne avec 514 504 auditeurs, en audience semaine avec 1 089 714 auditeurs (Nostalgie est la seule radio à dépasser la barre du million d'auditeurs) et en audience totale avec 1 619 292 auditeurs (Nostalgie est la seule radio à dépasser le million et demi d'auditeurs.