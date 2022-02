"Nostalgie Be 90’s" : un concert inédit avec Nostalgie Belgique

Les auditeurs de Nostalgie Belgique se préparer à chanter sur les titres cultes de Dr Alban, Haddaway, Culture Beat, Corona, Sash!, Benny B, Yannick et de danser sur les sets des DJ’s Charles Schillings, Furax, G-CI, Cosmic et Steph One. Et ce concert est présenté comme "un show musical inédit en Belgique francophone".

Cette première édition propose un line-up hétéroclite, fidèle à la programmation musicale de Nostalgie et faisant la part belle aux artistes et aux tubes des années 90. Ce show musical, totalement nouveau en Belgique francophone, est amené à devenir l’un des rendez-vous phares proposé régulièrement par Nostalgie au même titre que les soirées Soul Party.