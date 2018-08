Nikos Aliagas (Europe 1) : "Les auditeurs seront au cœur de toutes les attentions"

"Ni stress ni excitation, mais de l'envie et de la concentration. Si je connais parfaitement les enjeux, je ne me laisse pas envahir pour autant par de la fébrilité". Les mots du nouvel anchorman de la matinale d’Europe 1 sont mesurés et humbles dans les colonnes du Journal du Dimanche (titre du groupe Lagardère, propriétaire d’Europe 1) qui dévoile ce que sera le nouveau 7h / 9h de la station de la rue François 1er.Nikos Aliagas, qui va réaliser des numéros zéro de cette nouvelle émission, dès le 20 août, affirme vouloir construire une matinale où les auditeurs "seront au cœur de toutes les attentions". "Ces derniers nous le disent : ils veulent un chef d'équipe qui instille de la bonne humeur, de la bienveillance, mais également de l'audace et du parti pris", ajoute Laurent Guimier, le nouveau patron de la station qui veut faire de cette matinale le symbole du redressement d’Europe 1.