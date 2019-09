NeuroMedia Software offre une alternative à la mesure d'audience

Alors que les évaluations d’audience sont encore trop souvent calculées à l'aide d'un panel déclaratif (sur papier ou web), la technologie permet maintenant des collectes beaucoup plus objectives, et ce, en temps réel. L'environnement audio des personnes disposant de l’app est fréquemment capturé à l'aide de tous les médias connectés à l'application (téléphone, montre, haut-parleurs, etc.). La signature numérique est ensuite traitée et enrichie avec des données sociodémographiques et géolocalisées : collecte de données via l'application, signature numérique via empreinte audio, identification de la source audio via le serveur et enregistrement configurable dans une base de données Avec MetriCrowd, "les diffuseurs disposent enfin d'une mesure d'audience fiable pour les chaînes de radio et de télévision" fait remarquer NeuroMedia Software