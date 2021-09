NeuroMedia Software lance une certification de l’audience des podcasts

"Pour l’instant, chaque diffuseur développe sa propre méthode de mesure des audiences. Résultat ? Les chiffres sont difficilement comparables entre eux. Or, cette absence de transparence représente un énorme manque à gagner pour les annonceurs. Les agences média, régies publicitaires et annonceurs souhaitent disposer de données fiables et équivalentes entre elles" indique l'entreprise. Fort de son expérience de plus de 10 ans dans la mesure d’audience, NeuroMedia Software offre donc une solution de certification des chiffres d’audience : "chaque diffuseur continue à utiliser ses propres outils : NeuroMedia Software audite les méthodologies, corrige certains biais et délivre la certification", détaille Pierre Mengal, co-fondateur de NeuroMedia Software.