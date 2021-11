Nette reprise du marché publicitaire en France

Le marché compte à fin septembre 42 735 annonceurs soit + 2% vs 3T 2020 et + 9% vs 3T 2019. Les 10 premiers annonceurs représentent 13,3% de l’ensemble du marché contre 12.4% en 2019. Lidl reprend la tête du classement qu’il avait perdu au premier semestre et on note toujours une présence affirmée des distributeurs, ce secteur reste le premier du marché. Les constructeurs automobiles que sont Renault et Peugeot demeurent dans les premières places du palmarès tout en étant les seuls annonceurs de ce top enregistrant des montants négatifs par rapport à 2019, à savoir - 11% pour Renault et - 32% pour Peugeot. On y retrouve également Amazon qui a de nouveau renforcé sa présence depuis l’été et qui gagne encore 1 place dans le classement en affichant une progression de + 78%.