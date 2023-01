Neoen signe un contrat de vente de 62 MW d’énergie solaire avec TDF

Selon les termes du contrat, TDF achètera à compter du 1er janvier 2026, et pour une durée de 15 ans, l’électricité et les garanties d’origine qui seront produites par les centrales solaires de Salernes (16,8 MW, Var) et de Boussès (45,1 MW, Lot-et-Garonne).

Pour TDF, ce Corporate PPA permettra ainsi d’alimenter en énergie verte une partie notable de la consommation électrique de ses sites de télécommunication et de diffusion audiovisuelle. Cette initiative s’inscrit dans la démarche globale menée par le Groupe en matière de responsabilité sociétale et de réduction de son empreinte carbone.