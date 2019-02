Nantes : les radios locales ouvrent leurs portes

À Prun', qui souffle d'ailleurs ses 20 bougies en 2019, les auditeurs et les curieux pourront, dès 10h, visiter les locaux et le studio. L'équipe présentera le fonctionnement de la radio, et rencontrera les auditeurs autour notamment d'un petit-déjeuner convivial pour les plus matinaux. Enfin, chez SUN, dès 10h, les auditeurs visiteront également les studios de Nantes et de Cholet, participeront à des ateliers pour enfants (sur inscription), assister à des émissions spéciales participatives, s'initier au commentaires de match ou encore découvrir la nouvelle appli mySUN et le son binaural…