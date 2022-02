Naissance de la "World Radio Alliance"

"Je suis honorée d'être le première présidente de la nouvelle Alliance mondiale des radios. Le moment est absolument venu d'unir nos forces et de parler d'une voix collective. Au cours de la dernière décennie, nous avons assisté à la montée en puissance de formats audio plus commerciaux tels que les services de streaming musical et les podcasts, mais la domination de la radio commerciale dans le secteur reste à peu près intacte. Mais, comme c'est souvent le cas dans le monde des médias, les attentes et les perceptions relatives à l'essor des nouveaux formats sont déconnectées de cette réalité. Alors que le monde est devenu plus petit, avec des décisions médiatiques souvent prises dans des régions et des continents entiers, il est crucial que nous nous réunissions pour raconter l'histoire du succès de la radio d'une manière cohérente et unifiée" a déclaré Lucy Barrett, présidente de la World Radio Alliance et directrice client chez Radiocentre UK.