NRJ veut révéler une nouvelle star

Pour tenter sa chance, il suffit de déposer la vidéo de votre cover du 4 avril au 19 mai 2019 sur nrj.fr : la chanson interprétée devra impérativement être la cover d’un hit français. Dix vidéos seront présélectionnées, et du 20 au 26 mai, les internautes pourront voter pour leur candidat préféré. Le vainqueur, désigné à 40% par le vote des internautes et à 60% par un jury composé de professionnels de la musique, sera annoncé dans l’émission "C’Cauet sur NRJ" mercredi 29 mai entre 17h et 20h. À la clé, le gagnant remportera un contrat en maison de disques et l’enregistrement d’un single, produit par Play Two, le label de Gims, Vitaa et 3 Cafés Gourmands.



Ce concours NRJ Talent - Only French 2019 est parrainé par l’artiste Matt Pokora. Recordman de trophées aux NRJ Music Awards, matt Pokora est de retour sur le devant de la scène avec son nouveau single "Les Planètes".