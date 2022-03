NRJ : une radio digitale avec Mcfly et Carlito

La webradio "Mcfly et Carlito" sera entièrement programmée par le duo et à retrouver en exclusivité sur le bouquet de radios digitales NRJ. "L’occasion pour les auditeurs d’écouter en direct et gratuitement les hits et la playlist de leurs youtubeurs préférés" précise la station. Les auditeurs peuvent découvrir cette webradio sur l'application NRJ et sur nrj.fr.

NRJ Grouo est le premier groupe privé de radios digitales de France avec près de 250 radios digitales et plus de 500 millions d’écoutes actives annuelles...