NRJ prépare un "NRJ Music Tour" dans votre salon

Le "NRJ Music Tour" est la plus grande tournée musicale gratuite européenne avec près de 15 dates en France, en Allemagne, ainsi que 2 dates en Belgique. Chaque année, c’est l’événement musical gratuit le plus attendu en Belgique et ce sont des milliers d’auditeurs qui viennent applaudir leurs interprètes préférées sur scène. Cette année, malgré l'actualité, NRJ Belgique veut continuer de faire rêver ses fans et a donc décidé de réunir une dizaine d'artistes… au domicile des auditeurs. Dix artistes seront au rendez-vous pour proposer un concert en cette période de confinement : Black Eyed Peas, Matt Pokora, Kendji, Gims, Ava Max, Lewis Capaldi, One Republic, Bilal Hassani, Jenifer et Martin Garrix.