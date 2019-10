NRJ prépare la cérémonie des "NRJ Music Awards"

jusqu’au 8 novembre, le public peut voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour dans chaque catégorie.

Pour cette 21ème édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : pour que les lauréats soient plus que jamais le reflet des goûts du public, il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour.

La gestion des votes est toujours confiée à la société Atos Wordline, le centre d’expertise d’Atos dans les services transactionnels de haute technologie. Une nouvelle et treizième catégorie sera révélée pendant l’émission samedi 9 novembre et les votes se feront en direct par téléphone et par SMS tout au long de la cérémonie.