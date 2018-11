NRJ organise une Battle de DJ's dans ses studios

Voilà une occasion pour montrer et mettre en avant son dans cet "NRJ Open Mix", le nouveau concours des DJ's lancé par NRJ. Pour la première fois, la radio va inviter des Djs à prendre le contrôle du studio. C'est ensuite le public qui votera via les réseaux sociaux et élira le gagnant de chaque "NRJ Open Mix". Votre mix doit répondre à 4 critères : d'une durée entre 10 et 20 minutes ,tous les styles musicaux sont les bienvenus, il oit contenir des enchaînements de plusieurs morceaux et un seul mix sera accepté par candidat.Chaque mois, un jury sélectionnera 2 dj's, qui viendront s'affronter dans le Studio NRJ. À l’issue de ce duel, le gagnant deviendra résident sur la webradio NRJ Extravadance.Pour participer, c'est ICI