NRJ lance son "NRJ Podcast Contest"

Qui a une idée originale de Podcast ? Si vous êtes podcasteur, vous pouvez tenté votre chance en envoyant votre concept sur le site nrj.fr. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire sur le site de la radio et d’envoyer son podcast au format mp3, avec un titre et un synopsis rédigé.

Le podcast pourra porter sur le sujet de son choix et doit être déclinable en plusieurs épisodes. Les idées seront sélectionnées par un jury, composé de professionnels de la radio, qui écoutera tous les podcasts reçus et retiendra le ou les meilleurs. À la clé, les gagnants verront leur podcast développé, partagé et diffusé sur nrj.fr, l’application NRJ, les enceintes connectées et sur toutes les plateformes de podcasts.