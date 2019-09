NRJ est arrivée à Saint-Martin

Le choix géographique de Sint Maarten (la partie hollandaise de l'île) est logistique. La bande FM qui s’étend de 88 à 108 permet d’héberger environ une quarantaine de radios ; Celle du côté français étant divisée en quatre entre les radios de Saint-Martin, Sint Maarten, Saint-Barth et Anguilla, laisse peu de place à une nouvelle radio. D’où le choix de lancer une station côté hollandais où les démarches administratives sont aussi plus souples. Pour ce faire un partenariat a été créé avec Hi-Five Broadcasting NV, titulaire de la fréquence 103.9 : "Nous sommes heureux d’accueillir Hi-Five Broadcasting dans la famille NRJ. Nous allons apporter quelque chose de nouveau et de dynamique à Sint Maarten" a confié Richard Mazeret, le directeur général des activités à l’international du groupe NRJ.