NRJ en accès direct sur Amazon Alexa

Pour cela, il suffira de demander à Alexa, l’assistant vocal "intelligent" d’Amazon de lancer parmi les radios digitales de NRJ, sa radio préférée ou de laisser Alexa choisir pour vous. "Écouter les hits de vos stars préférées, les émissions de divertissement et les shows radio de NRJ n’aura jamais été aussi simple" se réjouit la station. Avec la "Skill NRJ", les auditeurs pourront écouter toutes leurs émissions de divertissement en direct ("Manu dans le 6/9", "Le Rico Show", "Mikl sur NRJ" et "DominGo Radio Stream sur NRJ") et découvrir le meilleur des nouveautés.