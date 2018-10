NRJ : des showcases "sauvages" avec la chanteuse Jenifer

Vendredi dernier, la chanteuse a annoncé à l’antenne trois dates de showcases sauvages dans trois villes différentes, prévus cette semaine. C’est une grande première pour Jenifer : elle fera une apparition surprise à Strasbourg, Lyon et Toulouse, dans des lieux encore tenus secrets et ira à la rencontre de ses fans.

Nommée aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone de l’année", elle leur présentera son nouvel album “Nouvelle Page” et interprétera ses derniers titres. Le public a rendez-vous à Strasbourg ce mercredi 31 octobre à 18h, à Lyon ce jeudi 1er novembre à 17h ainsi qu'à Toulouse ce vendredi à 18h.