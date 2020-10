"NRJ Radio Stream" : une nouvelle émission sur NRJ

Suivi par plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux, l’un des plus grands streamers e-sport de sa génération s'installe à la radio. Vendredi soir, lors de la dernière émission de Squeezie sur NRJ, Brak a annoncé officiellement son arrivée sur la première radio musicale de France. Sur un ton libre, décalé et feel good, chaque jour et pendant trois heures, Brak et Louis, partageront leurs humeurs et réagiront en direct avec les auditeurs sur toute l’actualité : du digital, aux jeux vidéos en passant par la musique, les séries, le sport, les réseaux sociaux mais aussi des délires et des invités...

NRJ présente cette nouvelle émission comme "un show radio connecté incontournable".