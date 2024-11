NRJ Podcasts : quatrième saison de "Destin" avec Lucky Love

Rédigé par Brulhatour le Mardi 19 Novembre 2024 à 07:55 | modifié le Mardi 19 Novembre 2024 à 07:55

Le podcast "Destin", qui raconte les parcours de vie les plus extraordinaires, revient pour une quatrième saison. Cette fois-ci, c'est Lucky Love qui prend la parole pour partager son histoire singulière et inspirante. Produit par NRJ Podcasts, "Destin" propose des récits authentiques et bouleversants de personnes au destin hors du commun. Cette nouvelle saison est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d’écoute ainsi que sur le site et l’application NRJ.