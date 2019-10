NRJ Music Awards : plus d'un million de votes déjà enregistrés

Alors que les NRJ Music Awards 2018 avaient enregistré un cumul global de 2.8 millions de votes et que la nouvelle édition a été lancée lundi 30 septembre, la participation du public pour l’événement affiche une fulgurante progression : 8 jours après le lancement des votes, l’opération comptabilise déjà 1.3 million de votes enregistrés, à comparer aux 500 000 sur la même période l’année dernière, soit une hausse de 150% de la participation du public. Pour cette 21e édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : pour que les lauréats soient plus que jamais le reflet des goûts du public, il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour et chaque vote fait l’objet d’une certification par un tiers de confiance, la société ATOS Worldline.



Les NRJ Music Awards 2019 auront lieu samedi 9 novembre 2019 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et sur TF1 à 21h05.