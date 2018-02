NRJ Music Awards : la cérémonie préférée des Français

Rappelons que récemment, TF1, NRJ et la ville de Cannes ont annoncé que la 20e cérémonie des NRJ Music Awards aura lieu le samedi 10 novembre 2018 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes et sur TF1 à 20h55. Les NRJ Music Awards feront une nouvelle fois l’événement à Cannes, où l’histoire d’amour se poursuit entre l’une des plus grandes cérémonies musicales d’Europe et la Croisette. La cérémonie des NRJ Music Awards 2017, le samedi 4 novembre dernier, a réuni plus de 5 millions de téléspectateurs, très largement leader toutes chaînes confondues et a été le programme TV le plus commenté en France avec le hashtag #NMA2017.

La liste des nominations pour les NMA 2018 sera rendue publique à partir du lundi 24 septembre et soumise aux votes des internautes.