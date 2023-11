NRJ Music Awards : et maintenant la compilation

Composée de 5 CD, la compilation réunit une nouvelle fois "les plus grands artistes français et internationaux" tels que Calvin Harris et Ellie Goulding, Louane, Ed Sheeran, Slimane, P!nk, Kendji Girac, Imagine Dragons, Vianney, Karol G et Shakira, Maneskin, Angèle, Rosalía, David Guetta… Au total, la compilation NRJ Music Awards 2023, distribuée par Warner Music, regroupe pas moins de 100 titres. Par ailleurs, un double vinyle est également disponible pour cette 25e édition.

La compilation NRJ Music Awards séduit toujours autant les amateurs de musique. En 2022, elle s’est classée n°1 du Top Compilations pendant 11 semaines et s’est vendue à plus de 50 000 exemplaires.