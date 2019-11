NRJ Music Awards : et maintenant la compilation

Angèle a reçu deux Awards celui de l'"Artiste Féminine Francophone de l’année" mais aussi celui de la "Chanson Francophone de l’année". Véritable recordman des «NRJ Music Awards , M. Pokora peut ajouter un nouveau trophée à son palmarès avec le titre d’"Artiste Masculin Francophone de l’année". Shawn Mendes et Camila Cabello ont remporté la catégorie "Chanson Internationale de l’année" avec leur morceau"Señorita". Le duo Bigflo & Oli a quant à lui remporté celui de "Groupe/Duo Francophone de l’année" et "Clip de l’année" pour "Promesses".



Révélation Francophone de l’année

Bilal Hassani



Révélation Internationale de l’année

Billie Eilish



Artiste Féminine Francophone de l'année

Angèle



Artiste Féminine Internationale de l’année

Ariana Grande



Groupe / Duo Francophone de l'année

Bigflo & Oli



Groupe / Duo International de l'année

Lady Gaga & Bradley Cooper



Artiste Masculin International de l’année

Ed Sheeran



Artiste Masculin Francophone de l’année

M. Pokora



Dj de l’année

Dj Snake



NRJ Music Award d’Honneur

Jonas Brothers



Chanson Francophone de l’année

"Tout oublier" d’Angèle et Roméo Elvis



Chanson Internationale de l’année

"Señorita" de Shawn Mendes et Camila Cabello



Clip de l’année

"Promesses" de Bigflo et Oli



Performance Francophone de la soirée

"Ça va, ça vient" de Vitaa et Slimane