NRJ Group : une forte croissance des résultats en 2022

Malgré un 4e trimestre 2022 pénalisé par une baisse du marché publicitaire radio due à l’incertitude économique et par un effet de base défavorable, l’activité radio du groupe enregistre en 2022 une croissance de son chiffre d’affaires hors échanges de + 6.0% à 229.3 M€. Cette progression de l’activité Radio se constate tant en France, au plan national (+ 3.5%) et local (+ 13.1%), qu’à l’international (+ 5.3%). Les charges du pôle radio progressent de + 1.,8 M€ en 2022, dont un effet de comparaison défavorable de 5 M€ liés aux aides publiques perçues en 2021, le solde s’expliquant par la croissance de l’activité, par un retour progressif à une situation pré-Covid et par le contexte inflationniste.

En 2022, le pôle radio enregistre un résultat opérationnel courant de 29.5 M€. Compte tenu de l’impact de 5 M€ d’aides publiques non récurrentes perçues dans le cadre de la situation sanitaire, le résultat opérationnel courant du pôle radio ressort en baisse par rapport à 2021 mais est en croissance de + 8.1% une fois retraité de ces aides non-récurrentes.