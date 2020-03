NRJ Group : toutes les locales fermées, plusieurs émissions délocalisées

En cas de fermeture des studios de diffusion nationale (Rue Boileau à Paris pour les 4 stations, les studios de secours à Lyon pour NRJ, Chérie FM et Nostalgie ou Rouen pour Rire et Chansons), un plan prévoit un arrêt des émissions en direct et un basculement en programme automatique avec un flux musical. "Les auditeurs sont bien là ! Hier, un Facebook Live de Cauet a réunit 500 000 personnes, c'est considérable. Nous voyons que les gens interragissent énormément sur nos réseaux sociaux". The show must go on !