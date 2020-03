Covid-19 - Quand les animateurs et journalistes font de la radio... à la maison

D'autres stations comme Radio Mont-Blanc ont laissé leurs journalistes en télétravail. "Etant un média de proximité, on assure un service minimum de musique et d’info locale toutes les 30 minutes dans la matinale. Deux journalistes en rotation, installés chez eux enregistrent à distance et l’envoient directement à distance sur le logiciel de diffusion Winmedia" raconte Caroline Chicard, directrice générale de la station haut savoyarde. Chez H2O à Annecy, "nous n’avons rien à adapter. Le télétravail, pour nous, c’est depuis le début (plus de 2 ans). Grâce aux outils RCS Europe, chaque membre de l’équipe contribue depuis où il veut, pour une réactivité + et un bilan carbone" détaille le directeur d'antenne Mathieu Hutin sur Facebook.